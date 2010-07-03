В ГМИИ имени Пушкина не уволили раскритиковавшего выставку кассира

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина провели разъяснительную беседу с кассиром, которая, разговаривая с посетителями, назвала отвратительными представленные в экспозиции "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" полотна, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Как уточняется, было принято решение не увольнять сотрудницу.

"Кассира не уволили, с ней была проведена разъяснительная беседа", – сообщили в пресс-службе музея.

Ранее актриса и певица Мириам Сехон сообщила, что кассир в разговоре с ней назвала представленные на экспозиции полотна отвратительными.