Синоптики назвали дату первой оттепели в столице

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По прогнозам синоптиков, в первые дни следующей недели − с 12 по 14 марта − в столице ожидается солнечная погода. Именно тогда в город придет первая, кратковременная оттепель, пояснили в центре погоды "Фобос".

Предполагается что в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов, хотя уже во второй ее половине вновь похолодает.

Как рассказал специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, в период с 12 по 14 марта погода с Москве будет "антициклональной", без осадков и с большим разбросом температур в течение суток. Так, если в ночное время температура может опускаться до минус 9−15 градусов, то днем минимальная температура составит минус 5 градусов.

Метеоролог также сообщил, что 12 марта термометры покажут около нуля градусов, а 13 марта возможна первая небольшая оттепель, передает телеканал Москва 24.

"Температура поднимется до нуля − плюс двух градусов. Но это не значит, что наступает весна, будут еще похолодания", − заявил синоптик.

Ранее метеорологи пообещали снег и до 6 градусов мороза в столичном регионе в пятницу, 9 марта. Они также предупредили о значительных колебаниях атмосферного давления в Москве и области и посоветовали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или неустойчивым артериальным давлением быть особенно внимательными к своему здоровью.