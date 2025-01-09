Врач Кондрахин дал главные советы по подготовке к крещенским купаниям, 19 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правильные процедуры закаливания помогут заранее подготовиться к крещенским купаниям, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот день верующие посещают богослужения и погружаются в ледяные купели.

По словам терапевта, в идеале желающим поучаствовать в купаниях нужно начинать закаливание с сентября. Тем не менее еще есть время подготовить организм по ускоренной программе.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Нужно открыть кран, сделать воду комфортной для рук температуры и постепенно снижать ее. Когда почувствуется, что вода действительно холодная, надо держать руки под ней, а потом опять под теплой, чтобы сосуды чувствовали разницу и им легче было перестраиваться. Повторять это нужно ежедневно и каждый раз делать воду все более холодной.

Точно так же нужно приспособить к ледяной воде ноги и торс.

"В тазике нормальная температура для ног должна постепенно снижаться, и то же самое с торсом. Температура должна быть адекватная, нормальная, а потом переходить в более холодную. И каждый день мы эту температуру снижаем на градус", – указал эксперт.

При этом терапевт не советует погружаться в прорубь без подготовки: можно не только простудиться, но и получить угрожающие жизни проблемы со здоровьем.

"Если неподготовленный человек прыгнет в ледяную воду, может остановиться дыхание, потому что происходит спазм и невозможно дышать. И человек потеряет сознание. Либо рефлекторно выбросится большое количество адреналина, что может привести к нарушению ритма сердца вплоть до инфаркта. Также есть риск нарушения мозгового кровообращения, потому что вода холодная", – предупредил Кондрахин.

По словам врача, погружаться в ледяную воду не стоит при простуде и любых заболеваниях в стадии обострения, а также при сердечно-сосудистых, легочных и почечных недугах.



Андрей Кондрахин врач-диетолог, кандидат медицинских наук Аккуратными нужно быть людям с варикозной болезнью вен нижних конечностей, потому что там и так есть нарушение кровотока. Когда мы идем в холодную воду, фактически можем остановить кровоток, и вероятность тромбоза будет очень высокая.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала россиянам перед погружением в прорубь посетить стоматолога. По ее словам, из-за переохлаждения может воспалиться пораженный кариесом зуб.