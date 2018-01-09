За брошенный из окна машины окурок введут штрафы

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Россиян будут штрафовать з брошенный из окна машины окурок. Изменения в "Правила противопожарного режима" вступят в силу в ближайшее время, сообщает телеканал "Москва 24".

Штрафы также введут за выброшенные из машин и окон поездов спички и горячий уголь. Авторы поправок объясняют, что все это может привести к пожарам.

Между тем эксперты по безопасности считают, что эти изменения никак не повлияют на ситуацию. По их словам, такое поведение – следствие низкой экологической культуры, и бороться ним нужно другими методами.

Поправки также обязывают собственников и пользователей земельных участков косить траву и убирать мусор. Кроме того, фермерам запретят курить на полях во время сбора урожая. Делать это можно будет только в специально оборудованных местах.