За брошенный из окна машины окурок введут штрафы

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
Россиян будут штрафовать з брошенный из окна машины окурок. Изменения в "Правила противопожарного режима" вступят в силу в ближайшее время, сообщает телеканал "Москва 24".
Штрафы также введут за выброшенные из машин и окон поездов спички и горячий уголь. Авторы поправок объясняют, что все это может привести к пожарам.
Между тем эксперты по безопасности считают, что эти изменения никак не повлияют на ситуацию. По их словам, такое поведение – следствие низкой экологической культуры, и бороться ним нужно другими методами.
Поправки также обязывают собственников и пользователей земельных участков косить траву и убирать мусор. Кроме того, фермерам запретят курить на полях во время сбора урожая. Делать это можно будет только в специально оборудованных местах.
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