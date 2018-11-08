Дома на садовом участке станет проще признать пригодным для проживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дома на садовом участке станет проще признать пригодным для круглогодичного проживания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Минстроя Алексея Бутовецкого.

В настоящее время, чтобы признать дачный дом жилым на протяжении всего года, необходимо решение суда, а в некоторых случаях получить заключение специальной комиссии.

По новому порядку граждане смогут подать документы в местные органы через МФЦ. Ответ чиновников должен прийти не более чем через 45 суток.

Как заявил председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил, что это позволить вводить в год по 120 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее Москва заняла 13 место в рейтинге городов мира с самой дорогой недвижимостью. За год столица России поднялась в списке на две позиции.