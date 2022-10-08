В Москве за сутки выявили 1 553 случая заболевания COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в Москве выявили 1 553 случая заболевания COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В столице за 24 часа госпитализировали 158 человек. За сутки выздоровели 2 282 граждан, а скончались 22 пациента.

В общей сложности с начала пандемии в городе выявили 3 210 595 заболевших. Из них 3 013 211 человек выздоровели, а 46 235 – скончались.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию Центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.



ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

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