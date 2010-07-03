Россияне смотрят телевизор больше трех часов в сутки

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Жители России в возрасте четырех лет и старше смотрят телевизор дома в среднем по три с половиной часа в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Mediascope.

"Около 64% жителей всей страны в возрасте от четырех лет ежедневно включают телевизор, в городах с населением от 100 тысяч человек это делают 61% жителей, в малых городах и сельских населенных пунктах – 67%. С 1 августа по 30 сентября жители всей страны смотрели дома телевизор в среднем 3 часа 29 минут в сутки. В малых населенных пунктах ТВ смотрят больше по сравнению с крупными городами: 3 часа 47 минут и 3 часа 11 минут соответственно", – заявили в компании.

Отмечается, что россияне в возрасте от 11 до 17 лет в малых городах смотрят телевизор почти в полтора раза дольше (1 час 45 минут), чем сверстники в крупных. В свою очередь, зрители от 4 до 11 лет – почти на четверть дольше, а граждане от 18 до 24 лет – на 15%.

Отмечается, что у жителей малых городов и сел меньше телевизоров, чем в мегаполисах. В селах около половины населения пользуется только телевизором.

В небольших населенных пунктах выше проникновение спутникового приема: в больших городах спутниковая тарелка есть в 9% домохозяйств, в малых – в 28%.