Оглашение лауреатов Нобелевской премии по физике. Прямой эфир

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Сейчас проходит оглашение лауреатов Нобелевской премии по физике. Трансляцию ведет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Нобелевская премия – престижная международная премия, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, вклад в культуру или развитие общества. Изначально, по завещанию Нобеля, предусматривалось выделение средств на награды представителям пяти направлений: "Физика", "Химия", "Физиология и медицина", "Литература", "Содействие установлению мира во всем мире". Однако с 1969 года по инициативе Банка Швеции премию начали присуждать за экономические науки.

В 2018 году количество кандидатов на вручение главной научной премии составило 329 человек. Рекордным по количеству номинантов считается 2016 год. Тогда на премию мира претендовали 376 кандидатов. Размер Нобелевской премии в прошлом году составил 9 млн шведских крон, в этом году сумма останется без изменений. По сложившейся традиции список номинантов не оглашается: ни имена номинантов, ни имена отбирающих их членов комитета не могут быть раскрыты в течение 50 лет.