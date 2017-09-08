Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю на Земле

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю четвертого уровня на Земле. Об этом рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Физического института Академии наук (ФИАН) Сергей Богачев.

"Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты около 2 часов ночи по московскому времени, примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в 1,5 раза, и удар по Земле произведен с большей мощностью, чем ожидалось", — сказал специалист, отметив, что направление магнитного поля выброса является неблагоприятно для нашей планеты и сейчас "сжигает" линии поля Земли.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 сентября, на Солнце произошла новая сильнейшая вспышка класса Х, ставшая причиной магнитной бури на Земле.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!