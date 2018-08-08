Кандидат в мэры Москвы Дегтярев встретился с представителями профсоюза мигрантов

8 августа, 17:41
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с представителями профсоюза мигрантов. Он обсудил с экспертами проблемы миграционной политики в столице.
"Эта встреча дает мне возможность высказать свою позицию в отношении трудовых мигрантов из других стран, которые приезжают работать в Москву. Я лично и партия ЛДПР, которая меня выдвинула, являемся сторонниками того, чтобы создавать рабочие места у вас на родине", – заявил Дегтярев.
По его словам, в столице не хватает качественных продуктов питания. Дегтярев предлагает заключать контракты с фермами и предприятиями пищевой промышленности в Средней Азии, Молдавии и Армени, чтобы закупать продукты для города. По его словам, это создаст рабочие места.
В случае победы на выборах, кандидат пообещал покупать все продукты, полезные для жителей столицы и создать логистические центры для их доставки.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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