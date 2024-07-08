Почетные супружеские пары северо-востока Москвы поздравили с Днем семьи, любви и верности

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, депутат Московской городской думы Лариса Картавцева, директор парка "Яуза" Александр Сапронов, директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко поздравили почетные супружеские пары северо-востока столицы с Днем семьи, любви и верности, пишет Агентство "Москва".

"Президент Российской Федерации объявил 2024 год Годом семьи. И сегодня у нас, по сути, двойной праздник: и Год семьи, и День семьи, любви и верности. Это один из самых молодых праздников, которые мы отмечаем, но и один из самых душевных и сердечных. Для каждого из нас пример верности и любви – это наши семьи, это наши родители, это наши бабушки и дедушки. И вообще, большая семья – это наша русская народная традиция", – сказал Алексей Шапошников.

Лариса Картавцева также поздравила жителей Северо-Восточного административного округа Москвы с Днем семьи, любви и верности.

"Для каждого из нас, для каждого человека нет ничего дороже и ценнее, чем семья. Именно в большой дружной семье мы с вами обретаем доброту, заботу. Мы чувствуем твердое плечо, поддержку. И, конечно же, именно в семье мы с вами учимся делать первые шаги. Мы приобретаем опыт. Это связь поколений, это то, что сохраняет наши исконно русские традиции и ценности. Хочу пожелать каждому вашему дому, чтобы всегда царил радостный смех детей, чтобы ничего не огорчало. Вы знаете, как принято в большой дружной семье, когда мы чувствуем опору, поддержку, так и в большой московской семье – каждый из нас действительно чувствует заботу, доброту и помощь", – добавила Картавцева.

Александр Сапронов также поздравил с Днем семьи, любви и верности жителей северо-востока Москвы.

"Сегодня мы отмечаем прекрасный молодой праздник. Сегодня мы можем сказать "спасибо" близким. Семья всегда рядом, всегда поддерживает в разные моменты жизни – когда грустно, когда весело, помогает нам быть лучше. Важно делать все для того, чтобы наши семьи всегда были счастливыми, всегда были уверенными в завтрашнем дне", – сказал Сапронов.

Алексей Лисовенко пожелал жителям Северо-Восточного административного округа столицы быть счастливыми.

"Семья – это такое сердечко, которое не устает биться, хорошо ли тебе, плохо ли тебе, с каким бы ты ни был настроением. Когда я прихожу домой после тяжелого дня и смотрю в глаза своей дочки – все как рукой снимает, все забываешь, потому что ты понимаешь, что ты пришел туда, где тебя ждут в любое время дня, ночи, в любом настроении, и тебе сразу становится хорошо и спокойно. Желаю всем, чтобы все семьи были счастливыми, чтобы в семьях все любили друг друга", – сказал Лисовенко.

Почетным семьям северо-востока Москвы были вручены памятные подарки, а также для них был организован праздничный концерт, на котором выступили танцоры из театра "Тодес".

Свыше 86 500 семей зарегистрировали свой брак в 2023 году, рассказывал Сергей Собянин. Чаще всего свадебные церемонии проводились в башне "Око" (1 327 церемоний), в особняках Спиридонова (987) и "Роял" (1 116). При этом, по словам мэра города, 52% молодоженов зарегистрировали свои отношения впервые.

