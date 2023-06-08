Проект "Буллинг" холдинга "Москва Медиа" получил золото в номинации Silver Mercury

Фото: АО "Москва Медиа"

Проект "Буллинг" холдинга "Москва Медиа" (производство ООО "Родина") получил золото в номинации "Лучшая общественно значимая креативная кампания" на XXIII церемонии награждения фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury.

Проект "Буллинг" раскрыл понятие травли и рассказал о том, как ей можно противостоять. В нем приняли участие российские и международные эксперты, психологи и те, кто стал жертвами в подобных ситуациях.

Известные актеры и музыканты рассказывали истории из жизни от имени других людей. Они поведали, как смогли выдержать травлю, агрессию от окружающих, направленную в их сторону, и о многом другом.

Награды на фестивале вручались рекламодателям, маркетинговым, брендинговым, рекламным, event-, PR- и коммуникационным агентствам. Проекты оценивались профессионалами в сфере коммуникаций и заказчиками рекламных услуг.

Среди жюри каждого блока номинаций участвовали не менее 50% представителей-рекламодателей.

Silver Mercury – крупный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций с большой образовательной программой. В этом году фестиваль был посвящен теме личного бренда.

Ранее программа "Сделано в Москве" получила премию "Большая Цифра" в номинации "Документально-познавательная телепрограмма". Награду вручили главному продюсеру АО "Москва Медиа" Дмитрию Грачеву.

Проект "Сделано в Москве" знакомит зрителей со столичными артефактами и интересными феноменами.

