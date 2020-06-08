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Москва 24

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Общество

10:16

В Сан-Диего на американских горках катают игрушки

общество за рубежом

В Сан-Диего на американских горках катают игрушки

В Сан-Диего на американских горках катают игрушки, передает телеканал Москва 24.

Парк развлечений все еще закрыт из-за коронавируса, а работу аттракционов поддерживают для их дальнейшей стабильной работы.

"Мы должны поддерживать ежедневную работу аттракционов, так почему бы не позабавиться самим", – сказал гендиректор парка Стив Томас.

Отмечается, что игрушки могут остаться и после открытия парка, чтобы люди соблюдали нужную социальную дистанцию.

Дистанция и другие правила вошли в жизнь граждан многих стран мира из-за распространения коронавируса. Магазины, торговые центры, предприятия и другие различные заведения вынуждены наносить специальную разметку, указывающую на соблюдение дистанции в 1,5–2 метра.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано почти 6,7 миллиона случаев коронавируса, более 397 тысяч человек скончалось. В России выявлено 467 673 случая COVID-19, вылечился 226 731 человек, скончались 5 859.

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