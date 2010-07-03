Доставлять купленные онлайн лекарства разрешат только медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 января 2020 года в России могут разрешить онлайн-торговлю лекарствами, однако доставлять купленные в Сети препараты позволят только медикам и фармацевтам, сообщает РБК.

Поправки ко второму чтению законопроекта подготовил думский комитет по охране здоровья.

По мнению представителей комитета, модель продаж, при которой гражданин приобретает лекарство в Сети, но доставляет его к клиенту специалист с соответствующим образованием, позволит обеспечить "достоверность и безопасность отпуска лекарств".

"Отпускать лекарственные средства должны специалисты. А если это интернет-магазин, который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то", – сказал зампред комитета Федот Тумусов.

В феврале Владимир Путин призывал депутатов ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже лекарств. Президент отмечал, что Минздрав к этой идее относится с осторожностью, однако продажа в интернете лекарств без рецепта – "то, куда нам нужно двигаться".

В том, что поправки, предложенные парламентариями, могут привести к росту стоимости лекарств, уверена исполнительный директор СРО Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

По ее словам, в аптечном ретейле наблюдается постоянный дефицит кадров. По этой причине человек с фармацевтическим образованием вряд ли согласится на роль курьера. С учетом стоимости услуг специалиста цена такой доставки и самого лекарства вырастет.

