Ученые выяснили, на каких детских площадках живет больше бактерий

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН взяли пробы с шести детских площадок подмосковного города Пущино с различным покрытием и проверили их на содержание бактерий, устойчивых к антибиотикам. Об этом сообщают "Известия".
Выяснилось, что наиболее загрязненными оказались площадки с защитой из резиновой крошки. Специалисты объяснили это тем, что пористый слой позволяет микроорганизмам формировать устойчивые к воздействию внешней среды биопленки.
В свою очередь, самыми чистыми оказались площадки, покрытые песком. После дождя вода уходит в землю и вымывает микроорганизмы, поэтому микробов там меньше.
Как пояснили эксперты, контакт с микроорганизмами, если их не критично много, является фактором развития иммунитета. Такой опыт делает детей устойчивыми к огромному числу бактерий, которых они встретят во взрослой жизни. Тем не менее, родителям стоит внимательно относиться к правилам гигиены – мытье рук остается необходимой процедурой после игр на детской площадке.
Ранее ученые провели анализ воды почти в трех сотнях рек на всех континентах. Самыми распространенными веществами оказались антидепрессанты, антигистаминные препараты, антибиотики и обезболивающие. Все это несет большую опасность.
"Доктор 24": вредные бактерии
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