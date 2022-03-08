Ученые выяснили, на каких детских площадках живет больше бактерий

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Ученые Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Скрябина РАН взяли пробы с шести детских площадок подмосковного города Пущино с различным покрытием и проверили их на содержание бактерий, устойчивых к антибиотикам. Об этом сообщают "Известия".

Выяснилось, что наиболее загрязненными оказались площадки с защитой из резиновой крошки. Специалисты объяснили это тем, что пористый слой позволяет микроорганизмам формировать устойчивые к воздействию внешней среды биопленки.

В свою очередь, самыми чистыми оказались площадки, покрытые песком. После дождя вода уходит в землю и вымывает микроорганизмы, поэтому микробов там меньше.

Как пояснили эксперты, контакт с микроорганизмами, если их не критично много, является фактором развития иммунитета. Такой опыт делает детей устойчивыми к огромному числу бактерий, которых они встретят во взрослой жизни. Тем не менее, родителям стоит внимательно относиться к правилам гигиены – мытье рук остается необходимой процедурой после игр на детской площадке.

Ранее ученые провели анализ воды почти в трех сотнях рек на всех континентах. Самыми распространенными веществами оказались антидепрессанты, антигистаминные препараты, антибиотики и обезболивающие. Все это несет большую опасность.