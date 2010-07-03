В субботу в Москве потеплеет до +5 градусов

Фото: Иванко Игорь/Агентство "Москва"

В субботу, 9 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами возможны осадки, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура воздуха в столице составит +1... +3 градуса, по области – от -1 до +4. Днем в мегаполисе потеплеет до +3... +5 градусов, по региону воздух может прогреться до +7 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5–10 метров в секунду. В порывах его скорость может вырасти до 12–17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщали, что на этих выходных заметно потеплеет, и в столице установится апрельская погода.