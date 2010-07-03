"Аэрофлот" поздравил женщин с 8 Марта стихами

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На бортах авиакомпании "Аэрофлот" по случаю Международного женского дня дарят пассажиркам цветы и читают стихи. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В этот день в пассажирских салонах по громкой связи зазвучали стихи, посвященные лучшей половине человечества. Всем представительницам прекрасного пола, которые в Международный женский день отправляются в путешествие рейсами из Москвы, преподносят цветы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что было отобрано более 900 стихотворений, которые присылали из разных городов России. Победителю поэтического конкурса вручат сертификат на два лица на перелет туда-обратно эконом-классом в любой город маршрутной сети авиакомпании, отмечает Агентство "Москва".

Ранее жительниц столицы с Международным женским днем поздравил Сергей Собянин. Он пожелал женщинам "всегда быть обаятельными, стильными и несравненными".