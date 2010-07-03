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12:10

Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

мэр Москвы Сергей Собянин общество праздники

12:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с праздником 8 Марта. Телеграмма градоначальника опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Милые женщины, вы ярко проявляете свой талант и профессионализм, добиваетесь больших достижений во всех сферах жизни столицы", – говорится в телеграмме.

Мэр отметил, что Москва является лучшим городом для сочетания роли матери, хранительницы очага с работой и карьерным ростом.

Собянин пожелал москвичкам быть "обаятельными, стильными и несравненными". Он пожелал им "много цветов и улыбок" в жизни, а также здоровья, благополучия и большого счастья.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта и берет свое начало от движения за социальные и политические права женщин. В 1910 году немецкая активистка Клара Цеткин предложила учредить День солидарности с трудящимися женщинами, и ее предложение приняли. В России Международный женский день признали праздничным в 1921 году, а в 1966 году он стал нерабочим днем.

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