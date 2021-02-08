Эксперт назвала количество шагов, которое нужно проходить каждый день

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Исследовательница из Хертфордширского университета, эксперт в области психологии физической культуры и спорта Линдси Боттомс рассказала, что для снижения риска возникновения опасных заболеваний в день нужно проходить определенное количество шагов, сообщает "Мир 24".

Ряд ранее проведенных исследований показал, что ежедневная норма в 10 тысяч шагов помогает укрепить сердце, снизить риск диабета и улучшить психическое здоровье. Однако эксперты Гарвардской медицинской школы утверждают, что у женщин снижается риск смертности, если они ежедневно проходят 4 400 шагов в день. По мнению многих специалистов, прохождение около 5 тысяч шагов в день способно привести в норму самочувствие.

Боттомс рекомендует людям, которые хотят ходить больше, постепенно увеличивать количество шагов на 2 тысячи.

Ранее нутрициолог Марк Гилберт рассказал о правилах питания, которые способны улучшить здоровье и продлить жизнь. По его словам, в первую очередь важно сократить потребление калорий, что поможет замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.

Эксперт отметил, что также важно соблюдать баланс витамина D. Гилберт объяснил, что уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти. Специалист также посоветовал добавить в рацион ягоды для улучшения работы сердца.