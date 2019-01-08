Патриарх откроет рождественскую елку в Кремле

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В праздник Собора Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит служение божественной литургии в Успенском соборе Кремля и поздравит детей, приглашенных на патриаршую рождественскую елку в Государственный кремлевский дворец, сообщает РИА Новости.

Седьмого января предстоятель Русской православной церкви открыл рождественскую елку в храме Христа Спасителя. Он попросил детей совершать больше добрых дел, так как без этого невозможно стать счастливым.

Ранее патриарх всея Руси Кирилл поздравил россиян с большим христианским праздником – Рождеством.

На патриаршей елке в Кремлевском дворце соберутся воспитанники интернатов и детских домов и дети из многодетных семей. Участие патриарха Кирилла в таких детских мероприятиях уже стало рождественской традицией.

Уточняется, что богослужение в Успенском соборе начнется в 10.00, а праздничные мероприятия в Кремлевском дворце – в 14.00.

Собор Пресвятой Богородицы – древний праздник, установленный еще на шестом Вселенском соборе в 681 году. Празднуется на следующий день после Рождества Христова. В этот день совершается память святого Иосифа Обручника, который сопровождал Богородицу и Иисуса во время их бегства от царя Ирода в Египет.