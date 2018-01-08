Запрет выжигать траву вблизи дорог прокомментировали в Общественной палате

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Изменения в правилах противопожарного режима прокомментировал член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Феликс Панов.
"Запреты запретами, но инспекторов недостаточно. Например, в Главном управлении лесами Челябинской области около 50 человек. Представляете, какой колоссальный объем работы они выполняют? Это же бесконечные поездки. Ситуацию немного подправило использование высоких технологий, квадрокоптеров и так далее. Но людей на полях не хватает", – сказал он, передает RT.
Панов добавил, что в настоящий момент выделяется дополнительное финансирование на ряд служб, которое может помочь решить проблему с нехваткой кадров.
Ранее кабмин РФ утвердил изменения правил противопожарного режима. Теперь запрещается выжигать сухую траву, разводить костры и сжигать хворост в границах полос отвода, охранных зонах железных дорог и придорожных полосах автодорог.
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