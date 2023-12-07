Москва онлайн покажет, как срубят главную новогоднюю елку страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

11 декабря зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут понаблюдать за тем, как специалисты срубят ель в городском округе Щелково в Московской области. После чего дерево будет загружено в автопоезд и отправлено в столицу для украшения Соборной площади Кремля.

Возраст ели составляет 84 года, высота – 25 метров, размах ветвей – 10 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров. Всего в этом году в списке претенденток было 30 хвойных красавиц.

Традиционный отбор конкурсанток начался еще летом и длился несколько месяцев. Главные требования: высота дерева должна быть не менее 25 метров, а возраст – не более 120 лет.

Смотрите прямую трансляцию 11 декабря в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.