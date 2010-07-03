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Общество

12:29

В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

общество власть

Фото: соцсети

В Липецкой области депутат областного совета Олег Хомутинский призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк, нецензурно комментируя увиденное, передает РИА Новости.

"В Липецком горсовете есть комиссия по этике. Попрошу их посмотреть видео", – написал депутат в соцсетях.

По его словам, прозвучало сказанное им "красиво и по смыслу правильно", но это не соответствует статусу и занимаемой должности, считает он.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором якобы мэр ходит по Нижнему парку в Липецке и ругается матом. Женщина возмущается, что никто не убирает мусор. По ее словам, в парке находится техника, но никто не работает.

Сама же она в кадре не появляется. Официальных подтверждений того, что на записи действительно голос Уваркиной, нет.

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