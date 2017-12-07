Гости фестиваля "Мой дом–Москва" на Воробьевых горах прокатятся на хаски

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На фестивале "Мой дом–Москва" на Воробьевых горах устроят катания на собаках хаски. Об этом рассказала гендиректор образовательного комплекса "Воробьевы горы" Ирина Сивцова.

"Это будет спортивный праздник национальных видов спорта, например, катание на хаски. У нас также будут дедушки Морозы разных национальностей", – цитирует ее Агентство "Москва".

По ее словам, образовательный комплекс подготовил большую новогоднюю программу с концертом и детской дискотекой. Посетителей ждут мастер-классы, аквагрим и стилистические фотозоны.

Праздник состоится 16 декабря.