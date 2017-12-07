Астрономы нашли самую древнюю сверхмассивную черную дыру

Фото: NASA/Zuma

Астрономы обнаружили самую древнюю сверхмассивную черную дыру, которая появилась всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщает "Газета.ру".

Масса черной дыры составляет 800 миллионов масс Солнца. По данным исследователей, такая масса говорит о том, что дыра образовалась на начальном этапе формирования галактик. Дыра поглощает окружающее вещество. Так образуются квазары – активные ядра галактик. Это одни из самых ярких астрономических объектов.

Сверхмассивную черную дыру обнаружили при помощи Магелланова телескопа в обсерватории Лас-Кампанас в Чили, телескопа в Аризоне и обсерватории Джемини на Гавайях. Объект получил название ULAS J1342+0928. Он находится в 13,1 миллиарда световых лет от Солнечной системы.

До этого открытия самыми древними квазаром и черной дырой считалась пара ULAS J1120+0641. Она родилась через 750 миллионов лет после Большого взрыва.