Астрономы нашли самую древнюю сверхмассивную черную дыру

Фото: NASA/Zuma
Астрономы обнаружили самую древнюю сверхмассивную черную дыру, которая появилась всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщает "Газета.ру".
Масса черной дыры составляет 800 миллионов масс Солнца. По данным исследователей, такая масса говорит о том, что дыра образовалась на начальном этапе формирования галактик. Дыра поглощает окружающее вещество. Так образуются квазары – активные ядра галактик. Это одни из самых ярких астрономических объектов.
Сверхмассивную черную дыру обнаружили при помощи Магелланова телескопа в обсерватории Лас-Кампанас в Чили, телескопа в Аризоне и обсерватории Джемини на Гавайях. Объект получил название ULAS J1342+0928. Он находится в 13,1 миллиарда световых лет от Солнечной системы.
До этого открытия самыми древними квазаром и черной дырой считалась пара ULAS J1120+0641. Она родилась через 750 миллионов лет после Большого взрыва.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: