Фото: кадр из фильма "Король", 2019, реж. Дэвид Мишо
Популярная в 90-е годы стрижка "под горшок" снова вошла в моду благодаря франко-американскому актеру Тимоти Шаламе. К такому выводу пришли стилисты после премьеры фильма "Король" с участием звезды.
Новая картина режиссера Дэвида Мишо вышла на широкие экраны 1 ноября, пишет The Guardian. После премьеры "Короля" многие знаменитости, в том числе актриса Шарлиз Террон и певец Гарри Стайлс, сменили облик и попытались повторить образ Шаламе.
Историческая драма "Король" с Тимоти Шаламе в главной роли снята по мотивам пьес английского поэта Уильяма Шекспира. В фильме 23-летний актер исполнил роль короля Генриха V.
Эксперты в области моды и красоты считают, что укладка Шаламе в фильме выглядит менее аккуратной, чем та же стрижка Спока – героя сериала "Звездный путь", который вышел в 1960-х годах. Такую же прическу носил Джим Керри в фильме "Тупой и еще тупее", экранизированного в 1990-х. Однако именно "горшок" Шаламе стал новым звездным трендом сезона.
Ранее руководство одной из школ Сосновоборска в Красноярском крае затравило ученика из-за прически. Мальчик любит футбол и носит такую же стрижку, как его кумир Златан Ибрагимович. Ребенка настоятельно попросили постричься или же перейти на домашнее обучение.
История вызвала сильный резонанс. За школьника вступились родители, стилисты, известные спортсмены и тренеры. Прокуратура постановила, что требования постричься противоречат законам об образовании и ограничивают право ребенка на самовыражение.
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