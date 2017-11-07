Глава Роспотребнадзора рассказала Путину об инфекционных угрозах

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

В ходе рабочей встречи Владимира Путина с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), глава ведомства Анна Попова рассказала президенту РФ об инфекционных угрозах.

Анна Попова заявила, что во избежание попадания инфекций в нашу страну мероприятия проводятся на границе, передают "Аргументы недели".

Сейчас ведомство работает по трем направлениям: по обеспечению биологической и эпидемиологической безопасности в России, укреплению единого безопасного эпидемиологического пространства в странах Евразийского региона и мониторингу инфекционных угроз и биологических рисков в целом в мире.