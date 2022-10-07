Врач не оценил идею создания перечня прошедших психиатрическое лечение людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сбор данных о лицах, которым было назначено психиатрическое лечение, является нарушением врачебной тайны, считает невролог, медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд.

До этого председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что у ограниченного круга медработников и сотрудников правоохранительных органов должен быть доступ к списку тех, кому в принудительном порядке назначили терапию.

"Понятно, что в интересах всех остальных граждан в обществе, но почему тогда другие болезни не вывешивать. Понятно, что такие трагедии (стрельба в ижевской школе. – Прим. ред.) нужно предотвращать, но мне кажется, что методами создания реестра такие вещи не решаются. Здесь гораздо глубже ситуация <…>", – отметил Бранд в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, большинство электронных баз впоследствии могут рано или поздно оказаться в продаже. Бранд засомневался, что подобные регистры можно будет сохранить в секрете.

Ранее депутаты ГД Сергей Каргинов и Иван Сухарев выступили с предложением ужесточить режим допуска граждан на территорию школ. Депутаты отметили, что недавняя трагедия в школе Ижевска доказывает необходимость принятия мер по усилению уровня безопасности российских учебных учреждений.

Пятерых пострадавших при стрельбе в ижевской школе могут выписать из больницы 7 октября

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