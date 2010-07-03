Оглашение лауреатов Нобелевской премии по медицине. Прямой эфир

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Сейчас проходит оглашение победителей Нобелевской премии в области "Физиологии и медицины". Ведет трансляцию доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Нобелевская премия – престижная международная премия, которая присуждается в областях науки, литературы и общественной деятельности. Свое название она получила в честь шведского химика, инженера, изобретателя Альфреда Нобеля. Учреждена премия в соответствии с завещанием ученого от 27 ноября 1895 года. В 1900 году на заседании Королевского совета Швеции утвержден Нобелевский фонд и установлены правила проведения премии. Присуждается она с 1901 года за выдающиеся достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и за деятельность, направленную на укрепление мира. Лауреатам Нобелевской премии вручаются золотая медаль с изображением Альфреда Нобеля, диплом и денежная премия.