Россиянам рассказали о самых модных брюках этой осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стилисты бренда Charuel выбрали брюки из экокожи самым главным трендом осени 2022 года. Кроме того, эксперты порекомендовали выбирать декор штанов со строчкой, разрезами и акцентными карманами.

Самым смелым модникам посоветовали носить total-look из брюк, топа и жакета, говорится в релизе, опубликованном "Лентой.ру". Стилисты отметили, что в этом сезоне все еще не потеряют свою популярность штаны в пол. Как правило, подобные брюки делают либо из легкой ткани, либо из плотной шерсти. Штаны с заниженной талией, популярные в 2000-х годах, также будут актуальны.

По мнению стилистов, этой осенью лучше носить теплые оттенки, а не темные. Штаны предпочтительнее сочетать с массивной обувью, широкими рубашками и водолазками. Также эксперты считают, что свой гардероб можно разнообразить брюками-карго. Их особенность заключается в дополнительных карманах по бокам. Кроме того, цвет для них лучше выбрать нейтральный: коричневый, песочный или серый.

Ранее эксперты назвали главные тренды в одежде этой осенью. Девушкам порекомендовали приобрести оверсайз-жакеты и майки-алкоголички, которые можно сочетать с классически скроенными джинсами и длинными юбками.