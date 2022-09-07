Россиянам рассказали о самых модных брюках этой осени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стилисты бренда Charuel выбрали брюки из экокожи самым главным трендом осени 2022 года. Кроме того, эксперты порекомендовали выбирать декор штанов со строчкой, разрезами и акцентными карманами.
Самым смелым модникам посоветовали носить total-look из брюк, топа и жакета, говорится в релизе, опубликованном "Лентой.ру". Стилисты отметили, что в этом сезоне все еще не потеряют свою популярность штаны в пол. Как правило, подобные брюки делают либо из легкой ткани, либо из плотной шерсти. Штаны с заниженной талией, популярные в 2000-х годах, также будут актуальны.
По мнению стилистов, этой осенью лучше носить теплые оттенки, а не темные. Штаны предпочтительнее сочетать с массивной обувью, широкими рубашками и водолазками. Также эксперты считают, что свой гардероб можно разнообразить брюками-карго. Их особенность заключается в дополнительных карманах по бокам. Кроме того, цвет для них лучше выбрать нейтральный: коричневый, песочный или серый.
Ранее эксперты назвали главные тренды в одежде этой осенью. Девушкам порекомендовали приобрести оверсайз-жакеты и майки-алкоголички, которые можно сочетать с классически скроенными джинсами и длинными юбками.
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