В Москве за сутки выявили 8 400 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в Москве выявили 8 400 новых случаев коронавируса, это более чем вдвое превышает показатель предыдущего дня. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 287 жителям столицы. Выздоровели после прохождения лечения 7 150 человек. Между тем от последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 34 пациента.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 069 933 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 2 847 113 горожан.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия постепенно уходит из столичного региона, поскольку фиксируется значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, на прошедшей неделе количество зараженных в Москве снизилось на 16%, в Подмосковье – на 19%.

