Концерт в честь 80-летия ВДНХ. Прямая трансляция

На главной праздничной площадке на Тверской улице проходит концерт, посвященный 80-летию ВДНХ. На сцене звучит музыка, которая исполнялась на открытии ВДНХ (тогда ВСХВ. – Прим. ред.) после масштабной реконструкции в 1954 году. Оперные арии, народные и советские песни исполняют:



Анастасия Кикоть, солистка приморской сцены Мариинского и Большого театров;

Борис Рудак, солист Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского;

Анна Недорезова, солистка Antonin Dvorak Theatre (Чехия);

Владимир Целебровский, солист театра "Санктъ-Петербургъ опера" и приглашенный солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля (Казань).