Представители столичного студенчества обсудили молодежную политику Москвы

Фото: Маргарита Севьянц

Представители московского студенчества и волонтеров обсудили молодежную политику Москвы в ходе одноименного круглого стола "Молодежная политика глазами молодого человека".

Участники встречи не только обсудили различные вопросы по развитию волонтерского движения и патриотического воспитания, но и проговорили возможности вовлечения городской молодежи в общественную деятельность.

Модератором стола стал член Общественного совета при префекте ЦАО, руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов. В мероприятии также приняли участие ведущий специалист отдела реализации волонтерских программ ГБУ "Мосволонтер" Олег Шувалов, председатель студенческого клуба ГУУ Яна Петросян, председатели Молодежной палаты Таганского района Сабина Сальникова, Басманного района Геннадий Кеткин и Тверского района Захар Перцев.

"Молодые люди – настоящий актив столицы. Именно эти ребята уже завтра будут нести ответственность за будущее развитие нашего города", – объяснил Джетыгенов.

Он уточнил, что власти прилагают большие усилия, чтобы создать необходимые условия для обучения, развития, подготовки кадров, а также других направлений по работе с молодежью. Руководитель отделения студенческого корпуса заметил, что молодые люди проявляют большое желание участвовать в социальных и политических процессах столицы, поэтому им нужно помогать в них включаться, а не вводить дополнительные барьеры, заключил Джетыгенов.

Ранее москвичей пригласили на окружной форум "МедиаДвиж", который объединит 600 представителей молодежных и студенческих медиа со всей страны. Мероприятие пройдет с 8 по 11 августа. Участники смогут научиться работать с информацией, встретят экспертов и известных людей, а также найдут единомышленников для реализации совместных проектов.

