Ремчуков встретился с лучшими волонтерами избирательного штаба Собянина

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Глава избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков встретился с лучшими волонтерами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ремчуков отметил, что вся стратегия Собянина исходит из того, что "нет единой повестки, людей в каждом районе волнуют собственные проблемы". "Мы поняли: нам нужно в 146 районов 146 программ, поэтому волонтеры ходят и опрашивают, что волнует граждан", – сказал он. Ремчуков добавил, что Собянин стремится обеспечить равный доступ к основным объектам социальной инфраструктуры, образованию и поликлиникам.

Глава штаба отметил, что москвичей нужно активно приглашать проголосовать на выборах мэра. "Чем больше Собянин получит голосов, чем больше будет явка, тем тверже будет его мандат на переговорах с федеральным центром", – пояснил он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Для участия в выборах из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".