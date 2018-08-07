С убитым в Африке оператором Радченко простились в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак
С убитым в Центральноафриканской республике оператором Кириллом Радченко простились в столице, сообщает Агентство "Москва".
Прощальная церемония проходила в морге судебно-медицинской экспертизы №1 в Царицыно. Проститься с Радченко пришли десятки людей – родственники, друзья и коллеги. Его похоронят 7 августа на Булатниковском кладбище.
Кирилл Радченко отправился в командировку в Африку от "Центра управления расследованиями" на съемки документального фильма о деятельности в стране российских частных военных компаний.
О его смерти стало известно 31 июля. В МИД сообщили, что 30 июля в Африке убили троих россиян: оператора Кирилла Радченко, журналиста Орхана Джемаля и режиссера-документалиста Александра Расторгуева. По предварительным данным, на журналистов напали девять человек. Сначала они похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу. Один из журналистов умер на месте, два других скончались позже от полученных ранений. Как сообщали СМИ, журналистов расстреляли, а водителю удалось выжить.
Также во вторник в Москве состоится прощание с Орханом Джемалем. Его похоронят на Хованском кладбище, а Александра Расторгуева – на Троекуровском.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: