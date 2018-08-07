С убитым в Африке оператором Радченко простились в Москве

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С убитым в Центральноафриканской республике оператором Кириллом Радченко простились в столице, сообщает Агентство "Москва".

Прощальная церемония проходила в морге судебно-медицинской экспертизы №1 в Царицыно. Проститься с Радченко пришли десятки людей – родственники, друзья и коллеги. Его похоронят 7 августа на Булатниковском кладбище.

Кирилл Радченко отправился в командировку в Африку от "Центра управления расследованиями" на съемки документального фильма о деятельности в стране российских частных военных компаний.

О его смерти стало известно 31 июля. В МИД сообщили, что 30 июля в Африке убили троих россиян: оператора Кирилла Радченко, журналиста Орхана Джемаля и режиссера-документалиста Александра Расторгуева. По предварительным данным, на журналистов напали девять человек. Сначала они похитили автомобиль, а потом расстреляли съемочную группу. Один из журналистов умер на месте, два других скончались позже от полученных ранений. Как сообщали СМИ, журналистов расстреляли, а водителю удалось выжить.

Также во вторник в Москве состоится прощание с Орханом Джемалем. Его похоронят на Хованском кладбище, а Александра Расторгуева – на Троекуровском.