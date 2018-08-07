На столичных водоемах высадили более 11 тыс растений водного гиацинта

На водных объектах столицы высадили более 11 тысяч растений водного гиацинта эйхорнии, чтобы очистить воду. Эйхорния использует для фотосинтеза углекислый газ, а корни и листья усваивают из воды неорганический углерод карбонатов, минеральные соли, низкомолекулярные углеводы, аминокислоты и другие вещества, сообщает пресс-служба ГУП "Мосводосток".

"Лаборатория Мосводостока проводит аналитический контроль химического состава воды до и после доочистки эйхорнией по семи ингредиентам: взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, показатели БПК, сульфаты, азот. Результаты исследований доказывают существенное снижение содержания указанных веществ", – говорится в сообщении пресс-службы.

Мосводосток в 2018 году высадил водный гиацинт более чем на 45 водных объектах Москвы.

Ранее в Мосводоканале сообщали, что жители столицы могут пить воду из-под крана без дополнительной очистки, поскольку она проходит несколько этапов подготовки. Питьевую воду в столице подготавливают на четырех станциях – Западной, Рублевской, Северной и Восточной. Их общая проектная мощность составляет 6,37 миллиона кубических метров в сутки. Первые две станции используют воду Москворецкого источника, а вторые – Волжского источника, пояснили в Мосводоканале.