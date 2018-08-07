Россияне смогут забирать посылки без паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Забирать на почте заказные письма и посылки можно будет без предъявления паспорта и заполненных извещений. Нововведение коснется всех отправлений, которые не требуют оплаты, сообщает газета "Известия".
Как рассказали изданию в "Почте России", чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо завести электронную подпись. Это можно сделать на сайте самостоятельно или заполнить регистрационную форму в почтовом отделении.
После успешной регистрации для получения у оператора своей посылки достаточно будет назвать свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления.
Далее на номер гражданина придет SMS с кодом подтверждения, который нужно продиктовать сотруднику почты.
Ожидается, что новая система действий при получении посылок и отправлений сократит время их выдачи в пять раз.
Ранее технология тестировалась в 18 регионах России. По мнению экспертов, услуга удобна. В мировой практике подобной еще нет.
Некоторые специалисты предлагают добавить к этой цепочке действий второй пароль или кодовое слово, которое усилит безопасность манипуляций.
Так, даже на случай, если телефоном завладеет кто-то другой, человек смог бы получить свою почту.
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