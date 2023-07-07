Бывший первый замглавкома ВВС СССР Корольков умер в возрасте 86 лет

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Бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС ССР и начальник Военно-воздушной академии имении Гагарина, генерал-полковник Борис Корольков умер в Москве на 87-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

Он отметил, что о смерти Королькова ему сообщила супруга мужчины. Решение о дате и месте захоронения еще не принято.

Борис Корольков родился в 1936 году в Белорецке. В 1955 году он поступил в Чкаловское (Оренбургское) летное училище, где изучал истребительную авиацию.

С 1960 по 1965 год Корольков служил в 24 воздушной армии. В 1985–1988 годы занимал должность первого заместителя главкома ВВС. До 1996 года был начальником Военно-воздушной академии имении Гагарина.