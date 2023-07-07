Невролог перечислил возможные причины головной боли в жару

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Причиной головной боли в жаркую погоду может быть метеозависимость, при этом люди с определенными заболеваниями обычно чаще чувствуют недомогание в жару. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал невролог, эпилептолог Василий Генералов.

"Наиболее метеочувствительны люди с вегетососудистой дистонией и дисфункцией надпочечников. Люди с нарушением венозного оттока, со слабыми венами тоже могут испытывать головную боль при повышенной температуре воздуха", – отметил специалист.

По его словам, в жару сосуды расширяются, что приводит к падению давления. Решить эту проблему можно с помощью крепкого чая или кофе, которые восстановят тонус сосудов.

Еще одна возможная причина головной боли в жару – обезвоживание организма. Из-за снижения содержания воды в крови страдает кислородный обмен, что ведет к тканевой гипоксии. Поэтому при высоких температурах воздуха Генералов рекомендует всегда пить много воды.

Терпеть боль врач не советует – лучше выпить обезболивающее или спазмолитик. При этом он дал совет, как научить организм менее остро реагировать на погоду. Для этого нужно взять два таза с горячей и холодной водой и поочередно на 30 секунд опускать в них стопы до тех пор, пока температура воды не сравняется.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в жару повышается риск тромбоза. Это связано с тем, что из-за обезвоживания кровь густеет. Предотвратить проблему может употребление достаточного количества воды и прием назначенных врачом лекарств.



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