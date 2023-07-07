Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июле

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Одна из самых высоких заработных плат в Москве предлагается универсальному врачу-стоматологу – от 350 000 рублей. Платформа "Работа.ру" предоставила Москве 24 июльский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в столице.

В обязанности врача-стоматолога входит прием пациентов, заполнение медицинской документации, а также соблюдение стандартов компании. Работодатель ожидает, что кандидат имеет высшее медицинское образование, действующие сертификаты по ортопедии, терапии и хирургии. Опыт работы должен быть от 6 лет после ординатуры. Вместе с этим наниматель предоставляет возможность работы по совместительству.

На зарплату от 250 000 рублей может рассчитывать руководитель салона дверей. Составители вакансии ожидают от соискателя опыт работы в продажах в премиум-сегменте от 3 лет, умение работать с дизайнерами и архитекторами, наличие знаний по технической части производства. Будущему специалисту предстоит управлять салоном, подбирать и обучать персонал, привлекать новых партнеров.

"На зарплату от 170 000 рублей может претендовать руководитель направления по обучению сотрудников андеррайтинга. Такой специалист будет организовывать разработку программ, учебных планов, процедур тестирования и матрицы компетенций сотрудника, а также контролировать качество обучения и постоянно повышать его эффективность", – говорится в исследовании.

От кандидата потребуется опыт организации процесса обучения массовых подразделений, стаж работы на аналогичной должности не менее 2 лет, ведение проектной документации, знание предметной области андеррайтинга, владение jira, confluence, miro.

Среди высокооплачиваемых вакансий есть предложение для ведущих инженеров по генеральному плану. За эту работу предлагают 157 500 рублей. В обязанности специалиста войдет разработка проектной документации, выполнение чертежей для жилых комплексов, работа со смежными отделами, соблюдение сроков и строгое выполнение поставленных задач.

Для успешного трудоустройства следует иметь высшее профессиональное образование, опыт работы не менее 3 лет и свободное владение программами Civil, AutoCad. Кроме того, работодатель ожидает, что соискатель будет уметь работать с методическими и нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуатации объектов.

Еще одна вакансия – персональный водитель-охранник, чью работу оценили в 130 000 рублей. Специалист будет обеспечивать комфортное и безопасное сопровождение руководителя и членов его семьи, подавать машину к назначенному времени, планировать маршрут и выполнять конфиденциальные поручения.

"Работодатель ждет от кандидата опыт работы на аналогичной должности, стаж управления транспортным средством по Москве и области не менее 3 лет, хорошее знание региона, хорошую физическую выносливость. Наличие удостоверения охранника 6-го разряда будет преимуществом", – выяснили эксперты.

120 000 рублей предлагают повару для работы в семье. Специалист должен будет отвечать за завтраки, обеды и ужины, а также за заказ продуктов. Среди требований: опыт работы в семьях не менее одного года, навыки приготовления блюд различной сложности и составления меню. Место деятельности в вакансии – поселок Чесноково. Работодатель предоставляет возможность проживания на территории дома.

Логопеду-дефектологу в детском центре Москвы предлагают зарплату от 120 000 рублей. От работника потребуются навыки по диагностическому обследованию ребенка и составлению рекомендаций, проведению индивидуальных занятий по коррекции речевых нарушений развития, дисграфии и дислексии. Специалист должен иметь высшее профильное образование, опыт работы не менее 3 лет, уметь выстраивать диалог и работать в команде. Если соискатель владеет методами сенсорной интеграции, то это будет рассматриваться как преимущество.

На аналогичную зарплату в Москве может рассчитывать технолог трикотажного производства. На должности нужно будет обсуждать эскизы с заказчиками, работать с дессинаторами, разрабатывать технологии вязания и сборки образцов. Среди требований: наличие образования по специальности "технолог трикотажного производства", опыт работы на производстве не менее 5 лет, внимательность к деталям и пунктуальность.

От 105 000 рублей предлагают су-шефу в московском ресторане. Кандидат должен будет работать на раздаче, контролировать качество блюд, проверять работу кухни, составлять заказы на продукты. Для успешного трудоустройства следует иметь стаж на аналогичной должности не менее 2 лет и опыт работы на завтраках. Деятельность в ресторанах премиум-класса станет преимуществом.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что порядка 120 тысяч молодых специалистов смогли найти работу при поддержке московской службы занятости за 4,5 года. По ее словам, большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также IT-сектора.

Москвичам рассказали о работе столичных центров занятости