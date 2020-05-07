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Как пройдет VIII Международный конгресс "Оргздрав-2020"

Международный конгресс "Оргздрав-2020" пройдет в онлайн-формате
общество медицина

Фото: предоставлено организаторами конгресса

VIII Международный конгресс "Оргздрав-2020. Эффективное управление в здравоохранении" пройдет в онлайн-формате 25 и 26 мая. Прямую трансляцию можно будет посмотреть бесплатно с 10:00 до 19:00.

Главная тема конгресса: "Здравоохранение России: жизнь после эпидемии". Участниками станут российские и зарубежные эксперты. В ходе конгресса они обсудят управление здравоохранением в кризисной ситуации, мировой опыт в борьбе с COVID-19, влияние российской экономики на здравоохранение.

Всего в ходе съезда обсудят 7 ключевых вопросов:

  • управление здравоохранением в кризисных ситуациях: уроки и победы в борьбе с COVID-19 в разных странах: Австрия, Канада, РФ, США, Южная Корея;
  • экономика России: проблемы и новый курс;
  • клинические рекомендации: реальность исполнения, риски применения. Особенности при COVID-19;
  • подготовка и повышение квалификации кадров в эпоху тотальной цифровизации;
  • новая роль общественного здравоохранения России в эпоху COVID-19;
  • достижение целей нацпроектов: практики устойчивого развития;
  • форсирование цифровизации в здравоохранении.

Мероприятие проходит при поддержке Минздрава России.

Павелко Анастасия

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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