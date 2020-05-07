Как пройдет VIII Международный конгресс "Оргздрав-2020"

Фото: предоставлено организаторами конгресса

VIII Международный конгресс "Оргздрав-2020. Эффективное управление в здравоохранении" пройдет в онлайн-формате 25 и 26 мая. Прямую трансляцию можно будет посмотреть бесплатно с 10:00 до 19:00.

Главная тема конгресса: "Здравоохранение России: жизнь после эпидемии". Участниками станут российские и зарубежные эксперты. В ходе конгресса они обсудят управление здравоохранением в кризисной ситуации, мировой опыт в борьбе с COVID-19, влияние российской экономики на здравоохранение.

Всего в ходе съезда обсудят 7 ключевых вопросов:



управление здравоохранением в кризисных ситуациях: уроки и победы в борьбе с COVID-19 в разных странах: Австрия, Канада, РФ, США, Южная Корея;

экономика России: проблемы и новый курс;

клинические рекомендации: реальность исполнения, риски применения. Особенности при COVID-19;

подготовка и повышение квалификации кадров в эпоху тотальной цифровизации;

новая роль общественного здравоохранения России в эпоху COVID-19;

достижение целей нацпроектов: практики устойчивого развития;

форсирование цифровизации в здравоохранении.