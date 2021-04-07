Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва граждан заработал в Москве с 1 апреля 2021 года.
Уточняется, что главными направлениями работы пункта являются разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также оперативное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения, получение и обобщение сведений о фактах нарушения закона, злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий.
Граждан будут принимать в рабочие дни в военной прокуратуре гарнизона № 231, который находится по адресу Хорошевское шоссе, дом 38Д. Кроме того, горожане смогут проконсультироваться по телефону 8 (495) 693-58-98, в выходные дни по номеру 8(495) 693-50-55.
Ранее сообщалось, что 21 апреля в центре "Моя карьера" стартует новый проект для поддержки самозанятых. Москвичи, которые решили открыть собственное дело, смогут получить необходимые консультации экспертов. На групповых тренингах, которые будут проходить 1–2 раза в месяц, участники научатся правильно строить процесс продаж и вести переговоры.
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