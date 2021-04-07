Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета

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В Центробанке поддержали идею введения налогового вычета для граждан России, которые самостоятельно откладывают сбережения на пенсию в Негосударственные пенсионные фонды (НФП). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.
"Пенсионные СРО предложили регулятору рассмотреть вариант увеличения лимита, с которого рассчитывается вычет, до 400 тысяч рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты)", – говорится в материале.
Если идею одобрят, граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей из взносов по программе негосударственного пенсионного обеспечения.
Как считают в регуляторе, такая мера будет способствовать увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений.
Отмечается, что идею ранее предлагали в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
В министерстве труда и социальной защиты РФ ранее рассказали, что за последние пять лет средний размер пенсии в стране вырос более чем на 3 тысячи рублей. На 1 января средний уровень пенсионного обеспечения составил 15 744 рубля.
Страховые пенсии неработающим пенсионерам в начале года были проиндексированы на 6,3%. Вплоть до 2024 года индексация будет проводиться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. К концу обозначенного периода среднюю пенсию планируют довести до отметки 20 тысяч рублей.
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