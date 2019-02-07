IKEA думает о сдаче мебели в аренду в России

Возможность сдачи мебели в аренду IKEA в России обсудит после аналогичного эксперимента в Швейцарии, сообщает Агентство "Москва".
"Решение о выходе на другие рынки будет приниматься по итогам этого эксперимента. В 2019 года пробная услуга по аренде мебели IKEA стартует на швейцарском рынке", – уточнили в пресс-службе.
В IKEA отметили, что компания во всем мире нацелена на заботу об окружающей среде. Услуга по аренде мебели укладывается в эту концепцию. Для запуска такого сервиса нужно внедрить новые информационные системы и рабочие процессы.
"В России мы смотрим, что мы можем сделать в текущей ситуации. Например, мы расширили ассортимент принимаемого на переработку текстиля. Вариант со сдачей мебели в аренду нам тоже интересен, но сначала нужно его протестировать на других рынках. Это абсолютно новая бизнес-модель, и внедрить ее повсеместно сразу практически невозможно... Подождем, как коллеги там отработают эту систему, и будем смотреть", – заключили в IKEA.
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