Хабаровск сковало 50-градусными морозами

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В Хабаровский край в феврале пришла настоящая дальневосточная зима. В регион на этой неделе нахлынул арктический циклон, он заметно снизил температуру воздуха. Об аномальных морозах Дальнего Востока сообщает сайт "Комсомольской правды".

В самом Хабаровске температура воздуха установилась на уровне -23 градусов, хотя из-за сильного ветра по ощущениям было намного холоднее. В Верхнебуреинском районе Хабаровского края зарегистрирована температура -50 градусов. Это самый холодный февраль за 9 лет.

"С приходом арктического циклона низкие температуры отмечаются на всей территории Хабаровского края. Самые низкие температуры у нас на севере региона. Мы идем на 5-7 градусов ниже нормы для третьего зимнего месяца", – пояснила начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева.

Что касается московского региона, в четверг, 7 февраля, в столице погода пришла в свое нормальное состояния для этого сезона. Однако синоптики посоветовали метеозависимым людям внимательно отнестись к своему самочувствию: они могут почувствовать недомогание из-за небольшого повышения атмосферного давления. Обильных осадков в Москве не предвидится.