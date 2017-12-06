Нейробиологи открыли способ меньше есть

Фото: YAY/ТАСС
Ученые из университета Пенсильвании в США выяснили, что потребление даже низкокалорийной еды небольшими порциями снижает активность нейронов, отвечающих за чувство голода. Об этом сообщает "Газета.ру".
Предметом изучения исследователей были нейроны AgRP в гипоталамусе, отвечающие за чувство голода. В результате исследователи пришли к выводу, что эти нейроны регулируются двумя системами. Так, сенсорное восприятие еды (цвет, вкус и запах) подавляет их на короткое время. А сигнал о том, что пища калорийна, блокирует их на более длительное время.
В эксперименте участвовали мыши. Сначала им предложили гель со сладким запахом, но без калорий, а потом – с калориями. Во втором случае активность нейронов снизилась более существенно.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: