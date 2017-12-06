Нейробиологи открыли способ меньше есть

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Ученые из университета Пенсильвании в США выяснили, что потребление даже низкокалорийной еды небольшими порциями снижает активность нейронов, отвечающих за чувство голода. Об этом сообщает "Газета.ру".

Предметом изучения исследователей были нейроны AgRP в гипоталамусе, отвечающие за чувство голода. В результате исследователи пришли к выводу, что эти нейроны регулируются двумя системами. Так, сенсорное восприятие еды (цвет, вкус и запах) подавляет их на короткое время. А сигнал о том, что пища калорийна, блокирует их на более длительное время.

В эксперименте участвовали мыши. Сначала им предложили гель со сладким запахом, но без калорий, а потом – с калориями. Во втором случае активность нейронов снизилась более существенно.