Выдающийся генетик Скрябин скончался в Москве

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Советский и российский ученый Константин Скрябин скончался на 72-м году жизни в Москве. Об этом сообщила помощница генетика Юлия Шебунина.



"Константин Георгиевич Скрябин скончался сегодня", – цитирует ее Агентство "Москва".

Причина смерти ученого не называется.

Константин Скрябин был продолжателем династии выдающихся ученых-биологов Скрябиных. Он родился в 1948 году, свою жизнь академик посвятил исследованиям в области молекулярной биологии, биотехнологии, генетической инженерии.

В 1970-1980-х годах Скрябин стал одним из пионеров по расшифровке геномов живых существ в СССР. Ученый также проводил масштабные работы по определению генетических особенностей российского населения. Благодаря этим исследованиям стало возможно составление индивидуального "генетического паспорта" человека.

С 1991 года Скрябин возглавлял "Центр "Биоинженерия" Российской академии наук (РАН). Под его руководством и при его участии в биотехнологическом центре были проведены передовые исследования, которые и сейчас применяются на практике.

Ученый является соавтором более 300 научных работ, 64 российских изобретений. Он стал обладателем ряда престижных наград, в том числе премии имени Александра Баева РАН за труды в области геномики и геноинформатики.

Ранее профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова, лауреат премий Академии наук СССР и Российской академии наук Алексей Северцов скончался на 82-м году жизни. В ходе своей научной работы Северцов объяснил явление эволюционного стазиса – видимого изменения в облике живых организмов на протяжении крайне длительного периода.