Умер актер театра Et Cetera Петр Смидович

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Актер театра Et Cetera Петр Смидович умер в возрасте 66 лет после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте театра.

"Очень тяжело терять друга, а Смидович был нашим другом, и очень тяжело понимать, какого большого артиста потерял наш театр, и не только наш театр, но и вся отечественная сцена", – отметили в театре.

В 1977 году Смидович был принят в Московский Художественный театр. Он играл в спектаклях "Эльдорадо", "Старый Новый год", "Валентин и Валентина". Позднее он перешел в театр Et Cetera. О месте и дате прощания будет известно позднее.