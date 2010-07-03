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Общество

14:47

Скончался родоначальник школы искусственного интеллекта СССР Дмитрий Поспелов

утраты общество наука

Фото: wikipedia.org/«Переславская неделя»/Ю. Н. Частов по лицензии CC-BY-SA 3.0

Советский и российский ученый Дмитрий Поспелов скончался в Москве в возрасте 86 лет, передает "Пятый канал".

Ученый умер в своей квартире 30 октября. С ним была его внучка, она же вызвала медиков после кончины деда.

Дмитрий Поспелов наиболее известен как основоположник советской школы в области разработок искусственного интеллекта. В возрасте 24 лет будущий прославленный ученый закончил механико-математический факультет МГУ, после чего 12 лет работал в Московском энергетическом институте.

Следующий шаг его карьеры – звание профессора МФТИ. С 1968 по 1998 годы Поспелов трудился в Вычислительном центре РАН в отделе проблем искусственного интеллекта.

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