Профессор биологии МГУ Северцов умер на 82-м году жизни

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Профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова, лауреат премий Академии наук СССР и Российской академии наук Алексей Северцов скончался на 82 году жизни. Об этом сообщил ТАСС.

Причиной смерти академика стала острая сердечная недостаточной, как рассказали в пресс-службе биологического факультета. Дата прощания с профессором в МГУ будет объявлена позже.

Алексей Северцов родился в семье ученых – его дед и отец работали над теорией эволюции. Он пошел по их стопам и в начале своей карьеры приступил к изучению процессов естественного отбора среди земноводных.

Как ученый, отличился тем, что сформулировал концепции, которые помогли исследователям объяснить наступление так называемого "эволюционного стазиса". Этим термином в биологии называют видимое изменение в облике тех или иных организмов на протяжении крайне длительного периода.

Северцов выяснил, что на любой вид влияют не один, а множество факторов естественного отбора. Эволюционный стазис возможен только при балансе всех условий.